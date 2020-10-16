Hakim karşına çıktı! Musa Orhan ile ilgili flaş gelişme
Musa Orhan'ın tutuksuz yargılanmasının devamına karar verildi.
İpek Er'in intihar etmesine sebep olan ve cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'ın yargılanmasına başladı.
Batman'ın Beşiri ilçesinde, tabancayla intihar eden 18 yaşındaki İpek Er'in, geride bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirttiği Uzman Çavuş Musa Orhan'ın yargılanmasına başladı.
Tutuksuz olarak yargılanan Musa Orhan, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı
Musa Orhan'ın tutuksuz yargılanmasının devamına karar verildi.
Ayrıntılar geliyor...
Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki olaya ilişkin yeni gelişme!