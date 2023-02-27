Hakim Nasari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakim Nasari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hakim Nasari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hakim Nasari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hakim Nasari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakim Nasari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hakim Nasari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakim Nasari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hakim Nasari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hakim Nasari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hakim Nasari 22 Aralık 1986 tarihinde Mahshahr, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da حکيم نصاری şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hakim Nasari Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FIFA-CO yapmaktadır. Hakim Nasari, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanat Naft FC futbol takımında oynamaktadır. Sanat Naft FC takımına 28 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Hakim Nasari'nin Sanat Naft FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hakim Nasari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hakim Nasari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Hakim Nasari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hakim Nasari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Naft M.I.S F.C.

1 Temmuz 2011 yılında Foolad

14 Aralık 2012 yılında Paykan FC

1 Temmuz 2013 yılında Naft M.I.S F.C.

6 Temmuz 2014 yılında Saipa FC

25 Temmuz 2015 yılında Esteghlal Khz.

1 Temmuz 2016 yılında Sanat Naft

1 Temmuz 2017 yılında Esteghlal Khz.

1 Temmuz 2018 yılında Naft M.I.S F.C.

17 Eylül 2019 yılında Esteghlal Khz.

28 Eylül 2020 yılında Sanat Naft

Hakim Nasari kimdir

Hakim Nasari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hakim Nasari şuan Sanat Naft FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Hakim Nasari nereli

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