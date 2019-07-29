Hakimden keşfi engelleyen müdür yardımcısına bir günlük disiplin hapsi

DİYARBAKIR'da, Öğretmenevi Müdür Yardımcısı B.S.'ye, keşif işlemi yapan heyeti engellediği gerekçesiyle hakim İ.Y. tarafından 1 günlük disiplin hapsi cezası verildi.

Olay, bugün Diyarbakır Öğretmenevi'nde meydana geldi. Diyarbakır 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nce Diyarbakır Öğretmenevi'nde yapılan keşif işlemi sırasında, Müdür Yardımcısı B.S., iddiaya göre mahkeme heyetini engelledi. Heyetin başında bulunan hakim İ.Y., B.S.'ye Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 291'inci maddesi kapsamında 1 günlük disiplin hapsi verdi. Karar üzerine B.S., cezasının infazı için gözaltına alındı.

Olayın sosyal medyada yer alması üzerine yazılı açıklama yapan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, B.S.'nin mahkeme heyetinin çalışmasını tüm uyarılara rağmen engellemesini sürdürdüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"29 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Diyarbakır Öğretmenevi'nde yapılan keşif işlemi sırasında B.S. isimli şahsın mahkeme heyetine elinde sigara olduğu halde engel olmaya çalışması ve keşfin icrasını imkansız kılması nedeniyle mahkeme hakimince şahsın uyarıldığı, ancak buna rağmen şahsın aynı tavırlarına devam ederek keşfi engellemeye çalıştığı gerekçesiyle Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 291'inci maddesi gereğince adı geçen şahıs hakkında 1 gün disiplin hapsi uygulanmasına karar verilmiştir. Olay, disiplin hukuku çerçevesinde takdir edilmiş olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızca adı geçen şahıs ile ilgili herhangi bir soruşturma ve buna dayalı olarak yapılmış gözaltı işlemi bulunmamaktadır. Mahkeme kararının infazı kapsamında şahıs bugün gözaltına alınmıştır."

DHA