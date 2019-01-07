Hakimiyetini kaybeden sürücü köprüden uçtu: 3 yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada otomobil köprüden uçtu, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Akçakoca'nın Sarıyayla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eyüp B. (30) idaresindeki 81 KB 299 plaka otomobil ile Sarıyayla Barajı'na giden köprüden geçerken yolun karlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 20 metre yükseklikten Sarma Deresi'ne uçan otomobilde bulunan sürücü Eyüp B. ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yolun karla kapanması nedeniyle sağlık ekipleri Sarıyayla köyünün Yaylacık Mahallesi'nde beklemek zorunda kaldı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla dereye uçan araçtan çıkardıkları yaralıları bekleyen sağlık ekiplerinin bulunduğu yere getirdi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA