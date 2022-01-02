Hakimiyetini kaybettiği aracıyla elektrik direğine çarptı! Hayatını kaybetti!

TCDD o gerçeği ortaya çıkardı! İBB kafasına göre zam yapıyor!

Meteoroloji'den o bölgeler için fırtına uyarısı! Yağmur ve sağanak etkili olacak! Bazı illerde ise kar yağışı bekleniyor! 2 Ocak 2022 Pazar Hava Durumu!