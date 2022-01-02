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  3. Hakimiyetini kaybettiği aracıyla elektrik direğine çarptı! Hayatını kaybetti!

Hakimiyetini kaybettiği aracıyla elektrik direğine çarptı! Hayatını kaybetti!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik direğine çarpan kamyonetin sürücüsü Fatih Pekacar hayatını kaybetti.

Hakimiyetini kaybettiği aracıyla elektrik direğine çarptı! Hayatını kaybetti!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik direğine çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Fatih Pekacar (42) idaresindeki 10 YS 103 plakalı kamyonet, Bursa-İnegöl karayolunda kontrolden çıkarak orta refüjdeki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde Pekecar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücüsünün cansız bedeni İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hakimiyetini kaybettiği aracıyla elektrik direğine çarptı! Hayatını kaybetti!

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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