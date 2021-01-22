Son dakika... İstinaf Mahkemesi'nden Osman Kavala kararı: Beraat kararı bozulduDünyaca ünlü teknik direktör Zidane'ın koronavirüs testi pozitif!OECD'nin yeni merkez binası İstanbul'da!MEB, öğretmenler için çevrim içi enstrüman kursu başlattı!Enerji Bakanlığı duyurdu: Somalı madencilerin tazminatları ödenmeye başlandıCHPli Kaftancıoğlu hakkında yeni iddianame: 6 yıla kadar hapsi isteniyor!Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinin teknesinde aşka geldi!Galatasaray'da Simone Zaza operasyonu!Survivor'un düzenlediği 'Alkolde ölçüyü kaçıranların düştüğü haller' yarışmasında birinci seçildi!Gizem Tuncer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in şarkıları
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Hakimler ve Savcılar Kurulu, Danıştay'a üç yeni üye seçti

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Danıştay'a üç yeni üye seçti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirilen toplantıda, halihazırda boş bulunan üç Danıştay üyeliği için seçim yapıldıç Gmreve gelen isimler, Mustafa Nafiz Acar, Yüksel Navdar ve Fatih Zencirci oldu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Danıştay'a üç yeni üye seçti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca, Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Nafiz Acar, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Fatih Zencirci, Danıştay üyeliğine seçildi.

HSK Genel Kurulu, gerçekleştirilen toplantıda boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı.

Buna göre, Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Acar, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Navdar ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Zencirci, Danıştay'ın yeni üyeleri oldu.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT