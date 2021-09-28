Hakimlik savcılık mülakat sonuçları 2021 açıklandı mı, belli oldu mu? Hakimlik savcılık mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? soruları internet mecrasında adayların en çok arattığı konular arsında geldi. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

HAKİMLİK SAVCILIK MÜLAKAT SONUÇLARI 2021 AÇIKLANDI MI, BELLİ OLDU MU?

Adalet Bakanlığı tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen Hakimlik Savcılık sınavının ardından mülakata giren adaylar, 2021 yılının Haziran ayının bitmesiyle birlikte sonuçları beklemeye başladı. Alınan bilgilere göre Adli Yargı Hakim ve savcı adaylarının mesleğe kabulleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından değerlendirme aşamasında olduğu için mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sayfasından açıklanması bekleniyor.

HAKİMLİK SAVCILIK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından değerlendirme aşamasında olan mülakat sonuçlarının ardından kararın verilmesi bekleniyor. Geçen yıl gerçekleştirilen Adli-İdari Yargı mülakatları tamamlandıktan 55 gün sonra açıklanan bu sonuçların 2021 yılında Eylül ayının sonunda veya Ekim ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

2021 HAKİM SAVCI MAAŞLARI NE KADAR?

Hakim ve savcılar aynı maaşı almaktadır. Ancak ek ödemeleri farklı yapılmaktadır. Hakimlik ve Savcılık sınavına giren adaylar sonucuna göre savcı ya da hakim olarak göreve başlamaktadır. Bu nedenle haksızlık olmaması adına maaşlar eşittir.

Derecelere göre sıralandırılan maaş takviminde 8. Dereceye 9.636 TL, 7. Dereceye 9.998 TL, 6. Dereceye 10.361 TL, 5. Dereceye 10.734 TL, 4. Dereceye 11.076TL, 3. Dereceye 11.427 TL, 2. Dereceye 11.845 TL maaş verilmektedir.

21 yıllık görev süresinde birinci sınıf hakim ve savcı olmayı başaran kişilerin savcı maaşları 2021 yılında 14 bin 957 TL olduğu belirtilmektedir.