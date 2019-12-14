Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Hakka Yakarış" temalı panel düzenlendi.

7 Aralık Üniversitesi ile ile Yoksullara Yardım Vakfı (YOYAV) tarafından Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda "Hakka Yakarış" temalı bir panel gerçekleştirildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ruhat Yaşar başkanlığında gerçekleştirilen panelde Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Şaşa "İnanma-Dua İlişkisi", Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Ağkuş ise "Kur'an'da Yakarış" isimli sunumlarını yaptılar.

Kaynak: İHA