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Hakkari Belediyesinden yol onarım çalışması

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediyesi tarafından Yukarı Merzan Mahallesi'nde yol onarım çalışması başlatıldı.

Hakkari Belediyesinden yol onarım çalışması

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediyesi tarafından Yukarı Merzan Mahallesi'nde yol onarım çalışması başlatıldı.

Birçok okul ve hanenin yer aldığı mahalle yolunda onarım çalışmaları başlatan Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt yaması yapıyor.

Yapılan çalışmaları Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman yerinde inceledi.

Hakkari Belediyesinden yol onarım çalışması

Hakkari Belediyesinden yol onarım çalışması

Kaynak: İHA

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