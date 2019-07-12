Hakkari Belediyesinden yol yapım çalışması

Hakkari Belediyesi, Bağlar Mahallesi'ndeki yollarda plentmiks çalışması başlattı.

Mahalle yollarında reglaj ve zemin düzenleme çalışmaları başlatan Hakkari Belediyesi, asfalt sermek için son hazırlıklarını yapıyor. Bu kapsamda asfalt öncesi plentmiks serme çalışması yapan Hakkari Belediyesi, bu çalışmanın ardından yolları asfaltlayacak.

Bağlar Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları Hakkari Belediyesi Başkanı Cihan Karaman da yerinde denetledi. Karaman, yaptığı incelemelerde teknik ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmalar hakkında kısa bir açıklama yapan Başkan Karaman, "İmkanlarımız doğrultusunda 2019 yılı için bir hizmet programı hazırladık. Çalışmalarımız bu kapsamda yapılıyor. Programımız kapsamında bugün Bağlar Mahallesi yollarını asfaltlamak için ekiplerimiz plentmiks çalışmalarını yapıyorlar. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde de asfalt serme işlemlerini başlatacağız. Halkımıza hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İHA