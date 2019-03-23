Hakkari, Bitlis ve Muş’ta yoğun kar yağışı uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi, pazar sabah saatlerinde etkisini artırarak Hakkari, Bitlis ve Muş'ta yoğun kar yağışı beklendiği uyarısı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan açıklamaya göre, "Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda bu gece saatlerinden itibaren görülecek kar yağışlarının, yarın sabah saatlerinde etkisini artırarak Hakkari, Bitlis ve Muş'ta yoğun kar (20-50 cm) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İHA