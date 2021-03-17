Hakkari Derecik Nüfusu 2020 - 2021 |  Derecik İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Hakkari Derecik Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Hakkari Derecik nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Hakkari Derecik Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Derecik ilçesinin bağlı bulunduğu Hakkari ilinde 280 bin 514 kişi yaşamaktadır. Hakkari ili 7095 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1452 km2 si Derecik ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hakkari Derecik nüfusu 22 bin 988 kişidir.

Hakkari Toplam Nüfusu Kaçtır?

280 bin 514 kişidir.

Derecik İlçe Nüfusu Kaçtır?

22 bin 988 kişidir.

Derecik Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

12 bin 425 kişidir.

Hakkari Derecik Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -16,8 olarak gerçekleşmiştir.

Derecik İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,334305 Enlem : 28,334305

Derecik İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Hakkari iline bağlı bulunan Derecik ilçesinin telefon alan kodu 0 438 şeklinde başlamaktadır.

Derecik ilçesinin bağlı olduğu Hakkari İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Derecik ilçesinin bağlı olduğu il olan Hakkari ilinin plaka kodu 30 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020