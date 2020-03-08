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Hakkari emniyet personeline korona virüs semineri

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi Tabibi Dr. Gamze Derelioğlu tarafından emniyet personeline yönelik korona virüs (Covid-19) bilgilendirme semineri verildi.

Hakkari emniyet personeline korona virüs semineri

19) bilgilendirme semineri verildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi Tabibi Dr. Gamze Derelioğlu tarafından emniyet personeline yönelik korona virüs (Covid-19) bilgilendirme semineri verildi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen seminerde emniyet personeline korona virüs (Covid-19) hastalığının ne olduğu, belirtileri, bulaşma yolları ve hastalıktan korunma yolları ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İHA




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