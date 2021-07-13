Sabah Gazetesinin haberine göre Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, makamında görev başındayken bir polis memuru tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bunun üzerine Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher kimdir? Nereli? Kaç yaşında, nasıl öldü? sorularının yanıtı merak konusu oldu.

HAKKARİ İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI HASAN CEVHER KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA, NASIL ÖLDÜ?

Hasan Cevher, Hakkari İl Emniyet Müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu. Kaç yaşında ve nereli olduğun bilinmeyen Cevher, Hakkari'de Çevik Kuvvet polislerinden sorumluydu. Geçmişte İstanbul Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapıyordu. Cevher, 12 Ağustos 2017'de Hakkâri'ye atandı.

İddialara göre 13 Temmuz 2021 Salı günü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu, bir kadın komiseri rahatsız etti. Yaşanan olay sonrasında Çulcu, kendisi hakkında tutanak düzenleyen evli ve iki çocuk babası olan Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'e yemekhanede ateş etti. Başından ve omzundan yaralanan Cevher, hayatını kaybederken saldırgan polis memuru Nasuh Çulcu ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13.07.2021 günü saat 13.50 sıralarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan CEVHER Polisevinde yemek yediği esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh ÇULCU tarafından 3 (üç) el silahla ateş edilerek vurulmuş, polis memuru Nasuh ÇULCU olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır.

Emniyet Müdürü Hasan CEVHER, Hakkari Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit olmuştur."

Hakkari İl Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'i öldüren Nasuh Çulcu kimdir? Nasuh Çulcu kaç yaşında, nereli?