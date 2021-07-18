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  3. Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i öldürmüştü: Katil Nasuh Çulcu'nun dosyası bir hayli kabarık çıktı!

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i öldürmüştü: Katil Nasuh Çulcu'nun dosyası bir hayli kabarık çıktı!

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru Nasuh Çulcu'nun teşkilat içerisinde "Sorunlu Personel" olarak bilindiği iddia edildi. Kadın polisleri rahatsız ettiği için hakkında rapor tutan Cevher'i öldüren Çulcu'nun daha önce başka bir polise kürekle saldırdığı, diğer bir meslektaşıyla da ''Selam Verme" tartışması yaşadığı belirtildi.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i öldürmüştü: Katil Nasuh Çulcu'nun dosyası bir hayli kabarık çıktı!

Hakkari'de İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini yürüten 46 yaşındaki Hasan Cevher'i 1'i başından 2 kurşunla öldüren Nasuh Çulcu ile ilgili yeni iddialar ortaya çıktı. Katil Çulcu hakkında bir çok idari soruşturma olduğu ve mesai arkadaşlarıyla da sürekli tartışmalar yaşadığı iddia edildi.

İlk ifadesinde Hasan Cevher'in kendisine küfürler ettiğini söyleyen katile Cevher ile çalışan polis memurları tepki gösterdi. Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in kibarlığı ve beyefendiliği ile tanındığını söyleyen memurlar "Katile ve söylediklerine inanmıyoruz. Ağzından bir defa bile küfür duymadık" dedi. 

Tutuklanan Polis Memuru Nasuh Çulcu'nun bir kadın polisi rahatsız ettiği gerekçesiyle Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden çıkarıldığı ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde göreve başladığı öğrenildi. Henüz 2 yıl önce Hakkari'de bulunan Nasuh Çulcu, iddialara göre burada da bu kez bir kadın Komiser Yardımcısı'nı rahatsız etti.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i öldürmüştü: Katil Nasuh Çulcu'nun dosyası bir hayli kabarık çıktı!

Durumu öğrenen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher bu durumu rapor etti ve Çulcu'u ikaz edildi. Duruma öfkelenen Nasuh Çulcu da 13 Temmuz Salı günü Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki Polisevi'nde yemek yiyen Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i hedefe alarak 2 kurşunla şehit etti.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i öldürmüştü: Katil Nasuh Çulcu'nun dosyası bir hayli kabarık çıktı!

DOSYASI SAYMAKLA BİTMİYOR!

Olay günü bir polis memuru tarafından bacağından vurularak yakalanan Çulcu'nun Emniyet Teşkilatı'nın içerisinde "Sorunlu Personel" olarak adlandırıldığı ve mesai arkadaşlarıyla da sürekli tartışmalar yaşadığı iddia edildi. Hakkari'de tartışma yaşadığı bir polis memuruna kürekle saldırdığı, bir meslektaşı ile de "Selam Verme" tartışması yaşadığı iddia edildi.

Üstleriyle de sürekli tartışma yaşadığı öne sürülen Nasuh Çulcu savcılıktaki ifadesinde; Hasan Cevher'in kendisine küfürler ettiğini ve daha sonra da arkasından üç el ateş ettiğini anlatmıştı. Çulcu'nun "Tahrik İndirimi" için ifadesinde bu beyanlarda bulunduğu iddia edildi. 

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i öldürmüştü: Katil Nasuh Çulcu'nun dosyası bir hayli kabarık çıktı!

"KADIN POLİSİ DE ŞEHİT EDECEKTİ"

İddiaya göre Çulcu, kendisini sık sık rahatsız ettiği için birim amirlerine şikayetten bulunan kadın Komiser Yardımcısı'nı da öldürmeyi planladı. Ancak olay gününde bulamadığı için öldüremedi. 

Çulcu savcılıktaki ifadesinde "Komiser Yardımcısı ile bir gönül münasebeti yaşadım. Kimseyi rahatsız etmedim" dedi. Fakat Çulcu'yu tanıyanlar, katilin Komiser Yardımcısı ile ilişkisinin bulunmadığını söyledi. 

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