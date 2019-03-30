Hakkari İl Sağlık Müdürlüğün’den seçim tedbirleri

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim için il genelinde tüm sağlık tedbirleri aldıklarını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri ve Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerinin 31 Mart pazar günü yapılacak olan yerel seçimler için tüm hazırlıklarını tamamladı. Sağlık problemleri nedeniyle evde sağlık hizmeti alan ve hareket etmekten zorlanan ayrıca hastanelerde tedavileri devam eden hastaların oy kullanma haklarından mahrum kalmasınlar diye oy kullanmalarını sağlamak için İl Sağlık Müdürlüğü bütün hazırlıklarını tamamladı. Evde sağlık Hizmetleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri birimlerinde görevli olan toplam 40 sağlık personeli ve 15 araç seçim günü görev yapacak. Hastaları evlerinden ve hastanelerden alıp oy kullanacakları yere sağlık personeli eşliğinde götürerek oy kullanması sağlandıktan sonra tekrar nakil araçlarıyla ve de gerektiğinde ambulans ile evlerine ve hastanelere geri bırakma hizmeti verilecek.

Kaynak: İHA