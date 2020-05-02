Hakkari Jandarma ekiplerinden örnek davranış

Hakkari Valiliğince oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nda yer alan jandarma ekipleri, karantina bölgesindeki köylere yönelik desteklerini sürdürüyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Hakkari İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün karantinaya alınan Hakkari'nin Kırıkdağ ve Çanaklı köylerindeki karantina süresi devam ediyor. Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Zap Karakol Komutanlığı ekipleri de Hakkari Valiliğinin Kırıkdağ ve Çanaklı köylerine göndermiş olduğu gıda ve maske yardım malzemelerini teslim alarak kendi elleriyle ailelere hak sahiplerine teslim ettiler.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, valilik bünyesinde oluşturdukları "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekibinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğünü belirterek, kademeli olarak yardıma muhtaç ailelere ulaşmaya devam ettiklerini söyledi.

Kaynak: İHA