Hakkari Şemdinli Nüfusu 2020 - 2021 |  Şemdinli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Hakkari Şemdinli Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Hakkari Şemdinli nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Hakkari Şemdinli Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Şemdinli ilçesinin bağlı bulunduğu Hakkari ilinde 280 bin 514 kişi yaşamaktadır. Hakkari ili 7095 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,659 (km²) si Şemdinli ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hakkari Şemdinli nüfusu 43 bin 311 kişidir.

Hakkari Toplam Nüfusu Kaçtır?

280 bin 514 kişidir.

Şemdinli İlçe Nüfusu Kaçtır?

43 bin 311 kişidir.

Şemdinli Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

27 bin 807 kişidir.

Hakkari Şemdinli Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -13,2 olarak gerçekleşmiştir.

Şemdinli İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 44,574478 Enlem : 44,574478

Şemdinli İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Hakkari iline bağlı bulunan Şemdinli ilçesinin telefon alan kodu 0 438 şeklinde başlamaktadır.

Şemdinli ilçesinin bağlı olduğu Hakkari İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Şemdinli ilçesinin bağlı olduğu il olan Hakkari ilinin plaka kodu 30 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020