Hakkari-Şırnak yolu ulaşıma kapandı

Hakkari-Şırnak karayoluna inen onlarca çığ yüzünden ulaşıma kapandı.

Hakkari-Şırnak karayolunun Kartepe ve Cığlı köyü mevkisinde inen çığlar yüzünden ulaşım sağlanamıyor. Karayolları ekipleri yola inen onlarca çığ ve kar kütlelerini temizlemek için çift taraflı çalışma başlattı.

Kaynak: İHA