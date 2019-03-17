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Hakkari-Şırnak yolu ulaşıma kapandı

Hakkari-Şırnak karayolunun Kartepe ve Cığlı köyü mevkisinde inen çığlar yüzünden ulaşım sağlanamıyor.

Hakkari-Şırnak yolu ulaşıma kapandı

Hakkari-Şırnak karayoluna inen onlarca çığ yüzünden ulaşıma kapandı.

Hakkari-Şırnak karayolunun Kartepe ve Cığlı köyü mevkisinde inen çığlar yüzünden ulaşım sağlanamıyor. Karayolları ekipleri yola inen onlarca çığ ve kar kütlelerini temizlemek için çift taraflı çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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