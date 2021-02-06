Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan rektör atamalarından Hakkari Üniversitesi Rektörü olarak seçilen Prof. Dr. Ömer Pakiş'in hayatı merak ediliyor. Peki, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

ÖMER PAKİŞ KİMDİR VE NERELİ?

Hakkari Üniversitesine Rektör olarak ataması yapılan Prof. Dr. Ömer Pakiş Batman doğumludur. 1983 yılında Bitlis İmam Hatip Lisesinden mezun olan Pakiş, 1993 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans eğitimini başarı ile tamamladı. Lisansını Selçuk Üniversitesinde lisans eğitimini tamamlamasının üzerinden 3 yıl geçen Ömer Pakiş, 1996’da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini bitirdi. Doktorasını da aynı bölümde 2001 senesinde alan Pakiş, Son olarak Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili olarak görev yapmaktaydı.

Arapça, İngilizce ve Kırgızca bilen Prof. Dr. Ömer Pakiş’in, yurt içinde ve yurt dışında yayımlanmış birçok makale ve yazsı vardır.

Üniversitelere atanan diğer rektörler şöyle: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Biber, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İdris Demir, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Pakiş, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Namık Ak, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgay Uzun atandı.

06 Şubat 2021 Tarihli ve 31387 Sayılı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Karar'ları ile tekrar Hakkari Üniversitesi rektörü seçildi.