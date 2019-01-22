Hakkari Valisi Akbıyık: Sınırlarımız emin ellerde 

HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, İran ve Irak sınırında bulunan ve kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulan üs bölgelerini ziyaret ederek, görev yapan askerlerle moral verdi. Vali Akbıyık, "Vatan ve bayrak için hepsi bu zor şartları en güzel gül bahçesine çevirmiş ve nöbet tutuyorlar. Sınırlarımız emin ellerde. Ben kahramanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Hakkari ile İran ve Irak'a sıfır noktada bulunan bölgeler kış aylarını en şiddetli dönemini yaşarken, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi, hava sıcaklığının ise zaman zaman eksi 30 derecelere kadar düştüğü üs bölgelerinde Mehmetçikler gece gündüz nöbet tutuyor. Hakkari Valisi İdris Akbıyık da Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte İran ve Irak sınırında bulunan, yükseklikleri ise yaklaşık 3 bin metreyi bulan Alan Karakolu, Aktütün Taburu ile Balkayalar ve Gedik Tepe üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçikleri ve güvenlik korucularını ziyaret ederek noral verdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 30 dereceye kadar düştüğü üs bölgelerinde kar altındaki mevzilerde nöbet tutan asker ve korucularla sohbet eden Vali Akbıyak, komutanlardan da bölgeyle ilgili bilgi aldı.

Görevli oldukları üs bölgelerinde 24 saat nöbet tutarak sınırdaki en küçük hareketliliği takip eden askerlere teşekkür eden Vali Akbıyık, sınırların emin ellerde olduğunu söyledi. Askerlere ve güvenlik korucularına teşekkür eden Vali Akbıyık, "Şu anda Irak sınırındaki Balkayalar üs bölgesindeyiz. Burada yaklaşık 3 metre kar var. Yine metrelerce karın olduğu İran sınırındaki Alan Karakolumuzu, Aktütün Taburumuzu ve İran-Irak sınırının kesiştiği noktada bulunan ve yaklaşık 4-5 metre karın bulunduğu Gedik Tepe üs bölgemizi ziyaret ettik. Görev başındaki bütün askerlerimizin ve güvenlik korucularımızın moral ve motivasyonu üst seviyede. Vatan ve bayrak için hepsi bu zor şartları en güzel gül bahçesine çevirmiş ve nöbet tutuyorlar. Sınırlarımız emin ellerde. Ben kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Hepsine görevlerinde başarı ve kolaylıklar diliyorum" dedi.

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DHA