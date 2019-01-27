Hakkari-Van karayoluna çığ düştü, onlarca araç yolda mahsur kaldı
Hakkari Van karoyuluna çığ düşmesi sonucu onlarca araç yolda mahsur kaldı.
Hakkari Van karoyuluna çığ düşmesi sonucu onlarca araç yolda mahsur kaldı.
Hakkari Van karayoluna 15 km uzaklıkta Arslankaya Tüneli civarında çığ düşmesi sonucu onlarca araç yolda mahsur kaldı. Yola düşen çığdan dolayı Hakkari-Van karayolu çift taraflı olarak ulaşıma kapandı. Hakkari 114. Şube Müdürlüğüne bağlı karayolları ekiplerinin bölgeye intikal edip uzun çabalarından sonra Hakkari-Van karayolu tekrar ulaşıma açıldı.
Kaynak: İHA
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