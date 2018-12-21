Hakkari-Van karayolunda mahsur kalan araçlar kurtardı

Hakkari-Van karayolundaki buzlanmadan dolayı hareket edemeyerek mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

Hakkari kent merkezine gelmek üzere Hakkari-Van karayolunu kullanan ve Serisola mevkiinde buzlanmadan dolayı hareket edemeyen bir tır ile bazı ağır vasıtalı araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, yolda kalan araçları iş makinelerinin yardımıyla çekti.

İş makineleri operatörleri Resul Değirmenci, Serkan Değirmenci ve Erol Şahin, yolda kalan araçları iş makinelerine bağlayarak kısa sürede kurtararak şehre ulaştırdıklarını belirtti.

Araç sürücüleri ise, araçlarını kurtaran karayolları ekiplerine teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA