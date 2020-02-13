Hakkari ve 3 ilçesinde okullara kar tatili

HAKKARİ'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar yarın için tatil edildi.

Hakkari ve çevresinde iki gündür etkili olan kar yağışı nediniyle 94 köy ve 217 mezra yolu ulaşıma kapanırken, eğitime de 1 gün ara verildi. Valilik, olumsuz hava koşulları nediniyle Hakkari merkez, Yüksekova, Çukuca ve Şemdinli ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların Cuma günü tatil edildiğini açıkladı.

Kaynak: DHA