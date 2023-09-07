Hakkari Zap Spor’dan kura tepkisi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur karşılaşmaları için çektiği kurada Hakkari Zap Spor ve Bingölspor'u kupa dışında bırakması tepkiye neden oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon mücadele edecek Bölgesel Amatör Lig takımları bilgilendirme ve kura toplantısında Hakkari Zap Spor ve Bingölspor kura sonucunda saf dışı bırakıldı. Spor camiasında şaşkınlık oluşturan gelişmenin ardından Hakkari Zap Spor Kulübü, alınan kararın kabul edilemez olduğunu belirtip, haklarını sonuna kadar arayacaklarını belirtti.

Konuyla ilgili Hakkari Zap Spor kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun 6 Eylül 2023 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek Bölgesel Amatör Lig takımlarını belirleme ve kura çekimi toplantısında Hakkari Zap Spor'umuz saf dışı bırakılmıştır. Türkiye kupası formatı, 81 ilde profesyonel liglerde takımı olmayan illerin BAL ligi takımları ilk turda Türkiye kupasına katılırlar. Kura çekimi yapılır ve maçlar ilk önce BAL takımları ve 3. Lig takımları arasında oynanıyordu. Bu sene için bugün yapılan toplantıda profesyonel takımı olmayan 16 ilin BAL takımlarından 14 tanesinin Türkiye kupasına katılacağı, 2 takımın kura ile kupaya katılmayacağı toplantıda söylenmiştir. Takımlar itiraz ettikleri halde kura çekimi yapıldı ve kura sonrası Hakkari Zap Spor ve Bingölspor kupa dışına hukuksuz bir şekilde alınmıştır. Şimdiye kadar hiçbir zaman uygulanmayan bu adaletsiz kural nedeniyle maddi olarak çok büyük kayıplarımız olmuş ve takımımızın vermiş olduğu emekler boşa gitmiştir. Kulübümüze yönelik bu kabul edilemez duruma karşı tüm mecralarda kulübümüzün haklarını sonuna kadar savunacağımızı herkesin bilinmesi gerekir. Bu konuda bütün takımların bize tam destek vermesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)