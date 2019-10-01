Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Kaynak: DHA
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