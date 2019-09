Hakkari’de 10 yeni iş makinesi törenle hizmete sunuldu

Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından yeni alınan iş makineleri düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

İl Özel İdaresi bahçesinde gerçekleşen törene Vali İdris Akbıyık, Hakkâri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Vali yardımcıları Mustafa Duruk ve Aziz Gölbaşı, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ve kurum müdürleri katıldı. Törende bir konuşma yapan Vali İdris Akbıyık, göreve başladığı günden bu zamana kadar ilin ekonomik ve sosyal, eğitim, kültür ve turizm alanında gelişmesi ve kalkınmasına yönelik çalışmaları kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve tüm vatandaşlarla birlikte yapma gayreti içerisinde olduklarını ve bundan sonrada olacaklarını söyledi. Başlanmış ve yürütülmekte olan çalışmaların her zaman titizlikle takip edileceğini, üzerlerine yenileri eklenerek de bu çalışmaların sürekli devam edeceğini belirten Vali Akbıyık, "İl Özel İdaresi olarak da yol, içme suyu, kanalizasyon, sulama suyu, köprü vb. hizmet konularında standartları her geçen gün daha da yükselterek köy ve mezralardaki yaşamı şehir merkeziyle aynı statüye getirme hedefimiz yolundaki çalışmalarımız devam ediyor. Hakkâri İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği makine parkında şu an mevcut araçlarımıza ek olarak yeni alınan 4 adet paletli ekskavatör, 1 adet lastikli ekskavatör, 4 adet lastik tekerlekli yükleyici, 1 adet kazıcı yükleyici iş makinesi, 1adet çekici kamyon, 1 adet lowbed, 2 adet otobüs, 3 adet hidrolik kırıcı ile makine parkını güçlendirerek her alanda Hakkâri'ye en güzel ve en hızlı hizmet sunmaya devam ediyoruz. Ayrıca yeni işe alınan kendi branşlarında profesyonel 6 atölye ustası ve 13 iş makinesi operatörü ile personel kadromuzu da güçlendirip aynı anda farklı yerlerde hizmetlerin daha hızlı şekilde yürütülmesini sağlayacağız. Hakkâri İl Özel İdaresi olarak sorumluluk alanımızın içerisinde olan merkez ve ilçelere bağlı toplamda 2 bin 335 kilometre olan yol ağının standartlarının yükseltilmesi, ulaşım hizmetlerinin hiçbir şekilde kesintiye mahal verilmeksizin yapılabilmesi, bütün köy yollarına her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilmesi, köy ve bağlılarının ulaşım sorunlarını çözmek de çalışmalarımız arasındadır. Bu bağlamda; merkez de ve 4 ilçeye bağlı 140 köy ve 393 mezra da, 1230 km yol bakım onarımı, bin 268 kilometre Biçenek ve yayla yolu bakım onarımı, 150 kilometre sulama kanalı bakım onarımı, 7 bin 620 metre baks ve büz döşemesi yapılmıştır. Her türlü alanda ilimiz için kültürel, ekonomik, sosyal alanlarda büyümek için hep birlikte çalışacağız. Yeniden büyüyen bir Türkiye ve Hakkâri için hiç yorulmadan, usanmadan hep birlikte gayret ve fedakârlık göstereceğiz. İlimizin standartlarını her alanda yükselterek daha güzel, daha yaşanır bir çevre ve şehir sahibi olmak için çabalarımız kesintisiz devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Vali Yardımcımız Sayın Mustafa Duruk başta olmak üzere, tüm İl Özel İdaresi çalışanlarına teşekkür eder, hayırlı ve uğurlu çalışmalar dilerim" şeklinde konuştu.

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk ise, İl Özel İdaresi olarak amaçlarının Hakkâri halkına en iyi hizmeti sunarak yol, su, kanalizasyon, tarımsal sulama, köprü, kamu binalarının inşası, çöplerin toplanması gibi hizmetlerin kalitesini yükselterek köy ve bağlarındaki yaşamı şehir merkezindeki standartlara ulaştırmak, köy ve kırsal hayatı cazip hale getirmek olduğunu söyledi. Duruk, "İl sınırlarımız içerisinde bulunan yerleşim yerlerine eğitimden, tarıma, sağlıktan emniyete, turizmden sanata kadar mesai arkadaşlarımla büyük bir özveriyle hizmet götürme gayretindeyiz. Yeni aldığımız nitelikli personel ve kaliteli iş makinelerimizle İlimize her alanda en iyi ve en hızlı şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Personellerimizin ve iş makinelerimizin İlimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. Ardından Vali İdris Akbıyık, kurdelesini keserek hizmete sunduğu iş makinelerinin ile hayırlı olmasını diledi.

Program, İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından yapılan dua ve kurban kesimi ile sona erdi.

Kaynak: İHA