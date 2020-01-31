Hakkari’de 108 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 108 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari genelinde öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle 36 köy ve 72 mezra olmak üzere 108 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA