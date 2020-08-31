Hakkari'de 2 PKK'lı terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu ile 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanluktan yapılan açıklamada etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, 2 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet M-16 Piyade Tüfeği ele geçirildiği ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında; Hakkari Çukurca/Kazan Vadisi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat(JÖH) ve Jandarma Komando birlikleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında; Hakkari Çukurca/Kazan Vadisi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat(JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, 2 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet M-16 Piyade Tüfeği ele geçirildi."