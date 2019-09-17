Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi 

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

DHA