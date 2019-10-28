Hakkari'de 20 kilo 141 gram eroin ele geçirildi

HAKKARİ'de polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 20 kilo 141 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kent merkezinde yol denetimi yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri aracı durdurarak arama yaptı. Aramada, aracın bagaj kısmında gizlenmiş 20 kilo 141 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA