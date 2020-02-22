Hakkari’de 44 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle kapalı olan 44 yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezinde 2 köy ve 5 mezra, Yüksekova ilçesinde 7 köy ve 30 mezra olmak üzere 44 yerleşim yerinin ulaşama kapandığı belirtildi. Kapanan yerleşim yerlerinin yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA