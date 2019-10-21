Hakkari’de 5’nci 112 acil sağlık çağrı merkezi hizmete açıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari'de yapımı tamamlanan beşinci 112 Acil Sağlık Çağrı Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Açılışa Vali İdris Akbıyık'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, İl Öze İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nurettin Fırat, kurum müdürleri, STK ve siyasi parti temsilcileri, sağlık çalışanları ve vatandaş katıldı. Açılış töreninde konuşan Vali Akbıyık, "Kıymetli Bağışlılılar, Hakkarililer değerli mesai arkadaşlarım; Öncelikle 112 acil çağrı merkezimiz hayırlı uğurlu olsun. Hakikaten Hakkari'de çok güzel hizmetler, yatırımlar yapılıyor" dedi.

Vali Akbıyık, "Her alanda adeta bir dönüşüm, gelişme, kalkınma var. Bir taraftan yollarımıza asfalt yapıyoruz, güzelleştiriyoruz. Diğer taraftan kayak merkezimizde otel yapıyoruz, Derecik'te hastane yapıyoruz inşallah en kısa sürede bitireceğiz. Hakkari'de İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) projesi tamamlandı. İnşallah orada da bir tekstil fabrikası yapacağız. Yine bunun yanında Hakkari merkeze 112 acil çağrı merkezimizi açtık. Bunlar gerçekten güzel gelişmeler. İnşallah daha da güzel olacak ve daha güzel hizmetler yapılacak. Hakkari genelinde 5 tane acil çağrı merkezi yapmış bulunmaktayız bir tanesi de Bağışlı'ya yaptık. Bu kuruluşlar sayesinde daha hızlı sağlık hizmetleri vereceğiz. Birçok alanda olduğu gibi özellikle sağlık alanında çok iyi yerlerdeyiz. Sağlık personelimiz olarak müdürlerimiz, doktorlarımız hemşirelerimiz, 112 acil görevlilerimiz herkes çok iyi çalışıyor. Hepsini tebrik ediyorum.

Bu hizmetlerin yapılmasında emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın İçişleri Bakanımıza ve tüm ilgililere teşekkür ediyorum. Hakkari'mize ve Bağışlı Köyü'müze hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Açılışın ardından Vali Akbıyık, Acil Çağrı Merkezini gezerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA