Hakkari'de 660 kurusıkı tabanca ve 12 bin av tüfeği fişeği ele geçirildi

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde, 660 kurusıkı tabanca ve 12 bin av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtilerek," 26.12.2018 günü İlimiz Derecik İlçesi Hacıbey Mahallesi Başaklı mezrasında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 660 adet kurusıkı tabanca ve 12 bin adet av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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DHA