Hakkari’de Atatürk’ü anma töreni

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. Yıldönümü nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Hakkari'de de tören yapıldı.

Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra İstiklal Marşı'nın okunmasıyla bayraklar yarıya indirildi. Daha sonra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda devam eden program, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma, sinevizyon gösterisi, Mustafa Kemal Oratoryosu, zeybek gösterisi yapıldı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve beraberindekilerin programı düzenleyen öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından program sona erdi.

10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliklerine Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları Aziz Gölbaşı, Mustafa Duruk ve İdris Koç, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Gürcan Sezengöz, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdoğan Bada, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, CHP İl Başkanı Nazım Demir, Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, Şehit Gazi-Sen Hakkari İl Başkanı Şirin Adıyaman, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Er, Hakkâri Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Emrullah Kaya, Köy Korucuları Derneği Başkanı Sadi Özatak ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: İHA