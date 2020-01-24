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Hakkari’de çatı yangını

Hakkari'de 4 katlı bir evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hakkari’de çatı yangını

Hakkari'de 4 katlı bir evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye yangın, Medrese Mahallesinde saat 02:00 sıralarında 12 nüfuslu H. Selman Kızılkaya isimli vatandaşın kaldığı binada meyana geldi. Kalorifer bacasından çıkan kıvılcımların 4 katlı binanın çatısında sıçraması sonucu meydana gelen yangında Kızılkaya ailesi şans eseri yara almadan kurtuldu. Durumun Hakkari Belediyesi itfaiye ekibine bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen 3 itfaiye aracı yangına anında müdahale etti. İtfaiye ekibinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınırken çatı kısmında ise büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Hakkari’de çatı yangını

Hakkari’de çatı yangını

Kaynak: İHA



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