Hakkari'de eğitime kar engeli (2)
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün için 1 gün süreyle ara verildi.
ŞEMDİNLİ'DE EĞİTİM-ÖĞRETİME KAR ENGELİ
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün için 1 gün süreyle ara verildi.
İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçe merkezindeki ilk ve orta dereceli okullar bugün için 1 gün süreyle tatil edildi.
DHA
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