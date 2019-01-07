Hakkari'de eğitime kar engeli (2)

ŞEMDİNLİ'DE EĞİTİM-ÖĞRETİME KAR ENGELİ

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün için 1 gün süreyle ara verildi.

İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçe merkezindeki ilk ve orta dereceli okullar bugün için 1 gün süreyle tatil edildi.

DHA