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Hakkari’de etiket denetimi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de korona virüs tedbirleri kapsamında etiket denetimi başlatıldı.

Hakkari’de etiket denetimi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de korona virüs tedbirleri kapsamında etiket denetimi başlatıldı.

Hakkari Ticaret İl Müdürlüğü ile Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa denetim başlattı. Denetimlerde toplu satış ve tüketim yerlerinde sosyal mesafenin korunması, marketlerde kapasiteden fazla müşteri alınmaması, personel ve müşterilerin koruyucu ekipman kullanması, etiket yönetmeliği kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler esnasında İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeler doğrultusunda uyarılarda bulunuldu.

Hakkari’de etiket denetimi

Hakkari’de etiket denetimi

Kaynak: İHA




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