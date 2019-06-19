Hakkari’de ‘Finansal Okuryazarlık ve Kadının Ekonomik Güçlenmesi’ semineri

Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) İl Müdürlüğü tarafından "Finansal Okuryazarlık ve Kadının Ekonomik Güçlenmesi" semineri düzenlendi.

Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen "Finansal Okuryazarlık ve Kadının Ekonomik Güçlenmesi" semineri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Seminere AÇSH Hakkari İl Müdür Salih Kaya, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Betül Çamdere, KOSGEB KOBİ Uzmanı Saadet Özbek, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevda Keskin, TİSVA Diyarbakır Bölge Müdürü Mehmet Ay ve TİSVA Hakkari İl Temsilcisi Fatih Mehmet Taş ile yaklaşık 300 kişi katıldı. AÇSH Hakkari İl Müdürü Salih Kaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi-Eylem Planı (2018-2023) ve Cumhurbaşkanlığı III. 100 Günlük İcraat Programı kapsamında kadınların finansal okuryazarlık konusunda bilgi ve farkındalıklarının arttırılması amaçlandığını belirtti. Kaya, "Hakkari AÇSH İl Müdürlüğü koordinasyonunda Türkiye İş Kurumu Müdürlüğü (İŞKUR), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) işbirliği ile il temsilcilerinin kadınların ekonomik güçlenmesine yönelik teşvik ve destekler hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaştılar. Toplumdaki bireylerin finansal okuryazarlık düzeyi arttıkça, sermaye birikimini de arttırmıştır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak toplumun tüm kesimlerine temas eden bir çalışma alanına sahibiz. Sizlerin de bildiği üzere dünyada ve ülkemizde ekonomik ve toplumsal yaşamın her alanında önemli gelişmeler ve değişimler yaşanmaktadır. Dünyadaki uygulamalara bakıldığında tam bir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmaya aktif olarak katılımlarıyla mümkün olduğunu ortaya koymaktadır. Kadının toplumsal yaşamındaki konumunun güçlendirilmesi, kadınlara karşı ayrımcılığın kaldırılması ülkemizin öncelikli hedeflerindendir. Bakanlık olarak kadının her alanda güçlenmesi için "Güçlü Kadın Güçlü Aile ve Güçlü Türkiye" sloganı ile tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör işbirliği ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Biz bugün sizlere hayallerinizi gerçekleştirebilmeniz için bir küçük kapı açmak üzere toplandık. Çünkü biliyoruz ki sizler aralanan kapılardan içeri girebilme cesaretine ve sorumlulukları fazlasıyla yerine getirebilmek becerisine sahipsiniz, hem de zorluklara hiç aldırış etmeden. Yarın güzel bir dünyada, huzur ve refah içinde yaşayabilmek istiyorsak, bu ancak sizlerle mümkündür" dedi.

Kadınların para yönetimi, gelir, harcama, birikim, borç, tasarruf, yatırım araçları, bireysel emeklilik sistemi, yerli malı kullanımı ve girişimcilik gibi konularda bilgilendirildiği seminerde İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Betül Çamdere, KOSGEB Kobi Uzmanı Saadet Özbek, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevda Keskin, TİSVA Diyarbakır Bölge Müdürü Mehmet Ay ve TİSVA Hakkari İl Temsilcisi Fatih Mehmet Taş, kadınlara teşvikler ve destekler hakkında hizmetlerini anlattılar.

Finansal okuryazarlık konusunda yapılan bilgilendirmelerin ardından katılımcıların soruları ile devam eden seminer, verilen ikramlar ve sertifika töreni ile son buldu.

Kaynak: İHA