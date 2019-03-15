Hakkari’de ‘İstihdam Seferberliği 2019’ tanıtım toplantısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinatörlüğünde yürütülen "İstihdam Seferberliği 2019" tanıtım toplantısı, Hakkari Ticaret Odası (HATSO) ev sahipliğinde yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinatörlüğünde yürütülen "İstihdam Seferberliği 2019" programının tanıtım toplantısına Hakkari Valisi İdris Akbıyık, vali yardımcıları Mustafa Pala, Aziz Gölbaşı ve Mustafa Duruk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, HATSO Başkanı Servet Taş, kurum müdürleri, STK temsilcileri, iş insanları ve esnaflar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programın açılış konuşmasını yapan Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Cumhurbaşkanlığı ve TOBB'nin işbirliği ile şubat ayında başlayan "İstihdam Seferberliği 2019" programı için bir araya geldiklerini söyledi. Taş, "TOBB bu kampanyayı Türkiye'nin 81 ili ve 160 ilçesinde en yaygın şekilde tanıtmaya başlamıştır. İstihdam seferberliğine en geniş katılımın sağlanması için çalışacağız. Buradan iş verenlere çağrımızdır. İstihdam seferberliğine katılın. Bu tarihi seferberlikten faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak hem iş yerinizi büyütün hem de ülke ekonomisine katkınız olsun. Bu toplantılarda bereketi ve umudu hiçbir zaman kaybetmedik. Bereketli ve umut dolu yarınlara merhaba demek için burada iş var, burada aş var, burada gelecek var diyoruz" dedi.

Yeni Zelanda'da Cuma Namazı esnasında yaşanan terör saldırısını kınayarak konuşmasına başlayan Hakkari Valisi İdris Akbıyık ise, iki camiye yapılan silahlı saldırıda şehit edilen 49 kişiye Allah'tan rahmet diledi. Vali Akbıyık, "Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu istihdam seferberliği çok önemlidir. Bir ülkenin gelişmesi, kalkınması için öncelikle üretmesi gerekiyor. Bu üretim ya borç alacaksınız ya da yabancı sermaye gelecek veya tasarruf ve vergi indirimi yapacaksınız. Yani istihdam direkt olarak üretimle alakalıdır. İstihdam nedir? İşçi alımı ve iş imkânının artırılması demektir. 2017 yılında bir milyonun üzerinde istihdam sağlandı. Yine 2018'de aynı şekilde. Bu seneki hedef 2,5 milyon. Bu tabi ki ülkemizin ekonomik, sosyal olmak üzere her alanda gelişmesi açısından önemli bir rakam. İnşallah Hakkari ilimizde de bu oranlar yakalanır. Tabi biz 2017 yılında toplam 476 kişi, 2018 yılında 345 kişi ve 2019'da ise 724 kişi gibi bir hedef koymuşlar. Biz inşallah bin kişiyi yakalarız diye düşünüyoruz. Tabi bizim 2023 hedeflerini, 2053 hedeflerini, 2071 hedeflerini her alanda yakalayabilmemiz için hepimizin elimizden gelen gayreti, potansiyeli sonuna kadar göstermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Program SGK İl Müdürü Nail Van ile İŞ-KUR, KOSGEB, Bilim ve Sanayi İl Müdürlüğü personellerinin slâyt sunumları ile devam etti.

Sunumların ardından program basına kapalı olarak soru cevap şeklinde devam etti.

Kaynak: İHA