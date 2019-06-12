Hakkari’de ‘Kamu-Üniversitesi-Sanayi İşbirliği’ çalıştayı

Hakkari'de iki gün sürecek "Kamu Üniversite ve Sanayi İşbirliği" çalıştayı başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, valilik, üniversite, KOSGEB, İş-Kur ve Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlükleri, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası, Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası ve DAKA İl Yatırım Destek Ofisi'nin işbirliğiyle düzenlenen ve 5 oturum halinde gerçekleşecek olan çalıştay başladı. Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonunda düzenlenen çalıştaya, Hakkari Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin, HATSO Genel Sekreteri Fikret Keskin, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İzzettin Metin, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile kamu kurumlarının yetkilileri katıldı. Hakkari'deki sektörlerin yaşadığı sorunların tespiti ve çözümü ile kent sanayisinin geliştirilmesi için neler yapılabileceği ele alınan çalıştayda söz alan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca, çalıştayın; özel sektör, akademik ve kamunun bir araya getirilerek bu şekilde sonuç elde edilmesi olduğunu söyledi. Hakkari sanayicisinin küçük düzeyde iş yapan sanayiciler olduğuna dikkat çeken Koca, "Biz burada Hakkari'nin sanayicisini üretmeyi hedefliyoruz. Bu alanda çalışmalar yapmak istiyoruz. Temel amacımız, bir vatandaşımızın küçük sanayi sitesine gittiğinde, başka bir şehre gitmeye ihtiyaç duymadan tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, imalatçıyı ve üreticiyi daha iyi yerlere getirebilmektir" dedi.

Hakkari Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Halil Gör de, çalıştay kapsamında bir sunum yaptı.

İmalat, gıda, maden, enerji, otomotiv, tamir ve onarım gibi sektörlerin ele alınacağı çalıştay, akademisyenlerin konuşmaları ve katılımcıların sorularıyla devam etti.

Çalıştayda söz alan bazı konuşmacılar, Hakkari'nin bölgesel teşvik kapsamından çıkartılıp il bazlı teşvikler ile desteklenmesini talep ederken, Hakkari'nin İran ve Irak'a komşu il olması nedeniyle sahip olduğu avantajlardan yeterince yararlanmadığına dikkat çekildi.

Kentteki sektörlerin sorunlarının irdelendiği Kamu Üniversite ve Sanayi İşbirliği çalıştay yarın sona erecek.

Kaynak: İHA