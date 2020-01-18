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  3. Hakkari'de kar nedeniyle 141 köy ve mezra yolu kapandı (2)

Hakkari'de kar nedeniyle 141 köy ve mezra yolu kapandı (2)

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

Hakkari'de kar nedeniyle 141 köy ve mezra yolu kapandı (2)

HAKKARİ-ÇUKURCA YOLUNDA ULAŞIM GÜÇLÜKLE SAĞLANIYOR

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreyi bulduğu Hakkari-Çukurca karayolunun kapanmaması için karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürütürken, ulaşım da güçlükle sağlanıyor. Kapalı olan Hakkari-Şırnak yolunun açılması için de sabah saatlerinde başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA



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