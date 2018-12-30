Hakkari’de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Hakkari il genelinde köy ve mezra yollarının ulaşıma açılması için başlatılan karla mücadele çalışması devam ediyor.

Birçok köy ve mezra yolunun kapandığı Hakkari'de, İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, karla mücadele çalışmalarını geceli gündüzlü sürdürüyor. Çalışmalar neticesinde onlarca köy yolu ulaşıma açılırken, Hakkari merkezde 2 köy, 3 mezra, Yüksekova ilçesinde ise 7 mezra yolunun yeniden açılması için karla mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA