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  3. Hakkari’de komandoların kayaklı atış eğitimi

Hakkari’de komandoların kayaklı atış eğitimi

Hakkari'de komandolar tarafından gerçekleştirilen kayaklı hafif silah atış eğitiminde "Güçlüyüz, Cesuruz, Hazırız" mesajı verildi.

Hakkari’de komandoların kayaklı atış eğitimi

Hakkari'de komandolar tarafından gerçekleştirilen kayaklı hafif silah atış eğitiminde "Güçlüyüz, Cesuruz, Hazırız" mesajı verildi.

Hakkari'de komandolar tarafından kayaklı hafif silah atış eğitimi icra edildi. Her türlü hava ve arazi şartlarında önemli görevler üstlenen komandoların kayaklı hafif silah atış eğitimi Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, "Güçlüyüz, Cesuruz, Hazırız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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