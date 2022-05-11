Hakkari'de korkunç kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: Polis memuru Abdulkadir Kılıç ve Kemal Aslan hayatını kaybetti, 5 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza gece saatlerinde otogar mevkiinde meydana geldi. Trafik kazası geçiren yakınlarını görmek için Hakkari'ye gelen buradan da Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine gitmek için yola çıkan Kemal Aslan idaresinde 30 AE 320 plakalı minibüs, kent merkezinden Depin istikametine gitmekte olan polis memuru Abdulkadir Kılıç hakimiyetindeki otomobille bilinmeyen bir sebeple kafa kafaya çarpıştı.

7 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan 7 kişi ekiplerin çalışması sonucu araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

POLİS MEMURU VE MİNİBÜS ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Sivas nüfusuna kayıtlı polis memuru Abdulkadir Kılıç ile minibüste şoförü Kemal Aslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, hastaneye gelerek bilgi aldı. Olayı öğrenen yakınları ise hastane önüne akın etti.

(İHA)