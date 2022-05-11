Arjantin'de 6.8 büyüklüğünde deprem! Şili'de de hissedildi!Hakkari'de korkunç kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: Polis memuru Abdulkadir Kılıç ve Kemal Aslan hayatını kaybetti, 5 yaralıMeteoroloji'den 5 bölge için sağanak yağış uyarısı! Öğleden sonraya dikkat, o illeri fena vuracak! İşte il il hava durumu...Seeing boiled egg in a dreamGetting shot in a dreamGiving something to a dead person in a dreamOrtaca ne demek, TDK'ya göre Ortaca kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Karnı burnunda TikTok fenomeni Mükremin Gezgin, yeni aşkıyla öpüşürken utanmadan paylaşım yaptı! Görenlerin midesi ağzına geldi!Beklenen an geldi, kaos başlasın! İrem Derici uyandı, peş peşe itiraflar yolda! O tweet Cem Belevi'yi rezil etmeye yetti!Ziraat Türkiye: Trabzonspor 2- 4 Kayserispor | Maç sonucu
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Hakkari'de korkunç kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: Polis memuru Abdulkadir Kılıç ve Kemal Aslan hayatını kaybetti, 5 yaralı

Hakkari'de korkunç kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: Polis memuru Abdulkadir Kılıç ve Kemal Aslan hayatını kaybetti, 5 yaralı

Hakkari kent merkezinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu yaralanan polis memuru Abdulkadir Kılıç ile minibüs şoförü Kemal Aslan hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza gece saatlerinde otogar mevkiinde meydana geldi. Trafik kazası geçiren yakınlarını görmek için Hakkari'ye gelen buradan da Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine gitmek için yola çıkan Kemal Aslan idaresinde 30 AE 320 plakalı minibüs, kent merkezinden Depin istikametine gitmekte olan polis memuru Abdulkadir Kılıç hakimiyetindeki otomobille bilinmeyen bir sebeple kafa kafaya çarpıştı.

Hakkari'de korkunç kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: Polis memuru Abdulkadir Kılıç ve Kemal Aslan hayatını kaybetti, 5 yaralı

7 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan 7 kişi ekiplerin çalışması sonucu araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı. 

Hakkari'de korkunç kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: Polis memuru Abdulkadir Kılıç ve Kemal Aslan hayatını kaybetti, 5 yaralı

POLİS MEMURU VE MİNİBÜS ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Sivas nüfusuna kayıtlı polis memuru Abdulkadir Kılıç ile minibüste şoförü Kemal Aslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, hastaneye gelerek bilgi aldı. Olayı öğrenen yakınları ise hastane önüne akın etti.

(İHA)

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT