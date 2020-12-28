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  3. Hakkari'de korkunç kaza! Tırla çarpışan yolcu otobüsü paramparça oldu

Hakkari'de korkunç kaza! Tırla çarpışan yolcu otobüsü paramparça oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun sisten ötürü bir tır ile yolcu otobüsü çarpıştı. Yaşanan kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken olay yerine gelen jandarma ise çevrede güvenlik önlemleri aldı.

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28 Aralık 2020 Pazartesi 09:53
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