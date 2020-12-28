Hakkari'de korkunç kaza! Tırla çarpışan yolcu otobüsü paramparça oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun sisten ötürü bir tır ile yolcu otobüsü çarpıştı. Yaşanan kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken olay yerine gelen jandarma ise çevrede güvenlik önlemleri aldı.