Hakkari'de korkunç kaza! Tırla çarpışan yolcu otobüsü paramparça oldu
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun sisten ötürü bir tır ile yolcu otobüsü çarpıştı. Yaşanan kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken olay yerine gelen jandarma ise çevrede güvenlik önlemleri aldı.
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28 Aralık 2020 Pazartesi 09:53
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