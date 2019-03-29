Hakkari’de muhtarlar toplantısı yapıldı

Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, il merkezine bağlı mahalle ve köy muhtarlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Hakkari Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, Vali Yardımcıları Mustafa Pala, Aziz Gözbaşı ve İdris Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum müdürleri, muhtarlar katıldı.

Burada bir konuşma yapan Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlere katılacak tüm muhtarlara başarılar diledi.

Vali Akbıyık, "Muhtarlık demokrasinin ilk öğelerinin atıldığı seçimle gelen kamu görevlileridir. Hem halkın hem devletin temsilcisi. Muhtarlarımızın çok geniş yetkileri de var. Bizim köylerimizde, mahallelerimizde, kamu görevlilerinin, kamu dairelerimizin hepsinin gözü kulağı. Biz sizlerin bizlere iletmiş olduğu problemleri en iyi şekilde çözmek için kamu hizmetini Hakkarililere en hızlı şekilde, en kolay şekilde, en faydalı şekilde ulaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Tabi ki burada Cüneyt Başkanın dediği gibi son 3 yılda çok önemli yatırımlar oldu. 3 yılda kepenk kapatılmadı, hiç terör olayı olmadı. Geçmişin aksine işte kanalizasyon yapıldı, içme sular yapıldı, parklar yapıldı, okullar yapıldı. Yani batı illerinde neler yapılıyorsa Hakkari'mize de onlar yapılıyor. Artık Hakkari şiddetle, kepenk kapatmayla, terör olayları ile anılmıyor. İşte bir kar festivali yaptık 7 bin kişi geldi festivale ki duyurmamıştık eğer duyurmuş olsaydık belki on binlerce insan Hakkari'ye gelecekti. Hakkari tarihiyle coğrafyasıyla, kültürüyle ülkemizin ender illerinden birisi" dedi.

Bütün çabalarının Hakkari'de yaşayan insanların daha iyi şartlarda yaşaması olduğunu anlatan Vali Akbıyık, "Burada yaşayan vatandaşlarımızın daha iyi gelir düzeyine sahip olması, daha çok kazanması, daha mutlu olması, daha iyi eğitim alması, daha iyi sağlık hizmeti alması, kamu hizmetlerin en hızlı ve iyi şekilde alması. Yani biz burada devlet varsa sizler varsanız biz hepimiz Hakkari halkı için varız. Yani devlet halk için, halk devlet için yaşar. İşte halk olmayan devlet olmaz. Devlet olmayan halklar işte bugün Suriye'nin, Irak'ın, Afganistan'ın hepiniz onların neler çektiklerini biliyoruz. Bunun için inşallah bundan sonra da bu hizmetler bu huzur ortamı sizlerin desteği ile devam eder. İnşallah sizlerde tekrar seçilirsiniz ve kamu hizmeti Hakkariliye en güzel şekilde daha ileri bir düzeyde ulaşmaya devam eder. Toplantıya katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bugün kadar köylerimize, mahallelerimize yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Tab iki seçilseniz de seçilmeseniz de biz buradayız. Devletin ve sizlerin valisi olarak her zaman Hakkari halkının hizmetindeyiz, emrindeyiz. Seçimin huzur içerisinde geçmesini arzu ediyoruz. Valinin görevi ilde, kaymakamın görevi ilçede, muhtarın görevi de köylerinde ve mahallesinde huzuru ve asayişi sağlamaktır. Yani öncelikle aday bile olsak kesinlikle bir tatsızlık, huzursuzluk asayiş olayı olmasın. Güvenlik güçlerimize yardımcı olalım. Hakla, adaletle hareket edelim. Bu seçimi de en demokratik şekilde vatanın, milletin hayrına olacak şekilde sonuçlandıralım." şeklinde konuştu.

Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ise Hakkari'de görev yaptıkları süre içerisinde bir değişim ve dönüşüm yaşatma gayretinde bulunduklarını söyledi. Epcim, "Hakkari'de bir değişim, dönüşüm çabası içerisinde olduk. Ve bu dönemde muhtarlarımız ile birlikte çalıştık. Biz 14 mahalle muhtarımız ile belediye meclisin olmadığı bir dönemde adeta belediye meclisi gibi kendilerini çalıştırdık. Bütün muhtarlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA