Hakkari’de öğretmenler onuruna yemek verildi

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla yemek programı düzenlendi.

Ordu evinde verilen yemeğe Hakkari Vali Yardımcısı İdris Koç, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, müdür yardımcıları şube müdürleri ve öğretmenler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, "Bir makinayı kullanmak eğitimle üstesinde gelebileceğimiz çözebileceğimiz bir durumdur. Ama insanı yetiştirmek, insanı eğitmek, geleceği inşa etmek, ülkelerin kaderlerini belirlemek ve ülkelerin güzelliklerine vesile olmak aslında bize verilen büyük bir şans ve bizim bunu çok iyi kullanmamız lazım. Biz insanın yüreğine dokunan bir mesleğin mensuplarıyız. Bizim işimiz sadece bir mimarın bir binanın fiziki çizmek değildir. Bizim işimiz insanın içine dokunabilmektir. İnsanın kalbine girebilmektir. İnsanın yüreğine dokunabilmektir. Hepimiz mesleğimizin bilincinde olalım" şeklinde konuştu.

Vali Yardımcısı İdris Koç ise, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü cani gönülden kutladığını belirterek, "Aileleri ile öğrencilere mutlu huzurlu bir hayat diliyorum" dedi.

Hakkari'de görev yapan öğretmenler için şiir yazan Piyade Yarbay Cüneyt Çakır'a Vali Yardımcısı İdris Koç ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, tarafında tebrik edilerek çiçek takdim edildi. Program öğretmenlerin müzik dinletisi ile sona erdi.

Kaynak: İHA