Hakkari’de okullar tatil edildi
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"Arkadaslar; Hakkâri Valiliği İl Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla, olumsuz hava koşulları nedeniyle İlimiz Merkezinde 31.12.2018 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ar
Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"Arkadaslar; Hakkâri Valiliği İl Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla, olumsuz hava koşulları nedeniyle İlimiz Merkezinde 31.12.2018 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.