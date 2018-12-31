Hakkari’de okullar tatil edildi Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"Arkadaslar; Hakkâri Valiliği İl Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla, olumsuz hava koşulları nedeniyle İlimiz Merkezinde 31.12.2018 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ar

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