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Hakkari’de okullar tatil edildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"Arkadaslar; Hakkâri Valiliği İl Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla, olumsuz hava koşulları nedeniyle İlimiz Merkezinde 31.12.2018 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ar

Hakkari’de okullar tatil edildi

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"Arkadaslar; Hakkâri Valiliği İl Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla, olumsuz hava koşulları nedeniyle İlimiz Merkezinde 31.12.2018 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Hakkari’de okullar tatil edildi

Hakkari’de okullar tatil edildi

Kaynak: İHA

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