Hakkari'de PKK'lı terörist teslim oldu

HAKKARİ'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, bir PKK'lı terörist ikna edilerek, teslim oldu.

İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor. Hakkari Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler verildi:

"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 01.09.2019 günü ikna çalışmaları sonucunda 1 bölücü terör örgütü mensubu teslim olmuştur. Şahsın yapılan sorgulamasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

DHA